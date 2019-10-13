Suudi Arabistan: Türkiye’nin harekatını ABD ve müttefiklerimizle görüşüyoruz

“Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini, Suriye’ye yönelik saldırganlığını kınıyoruz. Dün Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı, sonrasındaysa saldırıların kınandığı ve Türkiye’nin Suriye’den askerlerini çekmeye çağrıldığı ortak bir açıklama kabul edildi. Ayrıca uluslararası topluma da sorumluluk alıp saldırganlığa son verilmesinin sağlaması için çağrı yapıldı” diyen Cubeyr, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD’nin harekattan önce askerlerini bölgeden çekmesinin, ‘müttefik Kürt güçlere ihanet’ olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna yanıt vermekten kaçınan Cubeyr, “Ben bu şekilde tarif edemem” dedi.
Cubeyr, “ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt müttefikleri ile hâlâ çalıştıklarını düşünüyorum, fakat ABD kendi politikalarını kendi belirler. Benim şu veya bu yaklaşımın doğru olup olmadığını söylemem ukalalık olur" dedi.
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