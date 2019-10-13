Rusya: İdlib’de El Kaide bağlantılı militanların sayısı 36 bin kişi olabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yuriy Kokov, El Kaide ile bağlantısı olan ve Suriye’nin İdlib bölgesinde faaliyette bulunan militanların sayısının 36 bin kişi olabileceğini belirtti.

Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Kokov, El Kaide ile doğrudan bağlantısı olan ve Suriye’nin İdlib bölgesinde faaliyette bulunan militanların sayısının 36 bin kişi olabileceğini kaydetti.

“Suriye’de El Kaide ile doğrudan bağlantılı Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) ve Hurras El Din adlı uluslararası terör örgütleri İdlib’in büyük birkısmını kontrol ediyor” hatırlatmasında bulunan Kokov, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzman değerlendirmelerine göre bunların potansiyel sayısı 36 bin kişiye ulaşıyor olabilir ve bu, örgütlerin Suriye hükümet güçlerine aktif bir şekilde karşı koymalarına olanak tanıyor. Sadece eylül ayının ilk yarısında bu unsurlar hükümet güçlerinin mevzilerini 300’den fazla kere ateşe tuttu, saldırılarda 150’den fazla asker öldü.”