Rus vekil: Pentagon’un ‘DSG’nin Türkiye’ye karşı hücuma geçme planları’ açıklaması saçmalık

Rus vekil Aleksey Çepa, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Türkiye'ye karşı hücuma geçmek için Suriye ve Rusya ile 'anlaşmak istediği' yönündeki açıklamasını saçmalık olarak niteledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Esper’in DSG’nin Türkiye'ye karşı hücuma geçmek için Suriye ve Rusya ile 'anlaşmak istediği' yönündeki açıklamasının saçmalık ve kendi stratejik hatalarının sonuçlarını farklı birilerine mal etme çabası olduğunu belirtti.

Çepa, “Bunun sorumluluğu suçludan suçsuza mal etmeye yönelik saçma bir girişim olduğunu düşünüyorum. ABD’yi birçok kez belli bir takım Kürt grupların silahlandırılması ile ilgili politikasının tehlikeleri konusunda birçok kez uyarmıştık. Biz her zaman, Kürtlerin Suriye hükümeti ile görüşme masasına oturmaları için ısrar etmiştik. Bu doğrultuda ‘Astana Grubu’, Kürtler dahil (Suriye halkının) bölünmemiş bir Suriye’de yaşamalarına teminat oluşturmak için Anayasa Komitesini kurması için muazzam bir çalışma yapıldı” diye konuştu.

ABD’nin ‘Kürtlerin kendilerine 1943’te Normandiya’da yardım etmedikleri gibi Kürtlerin Türkiye ile sınır bölgesini koruma sözü vermedikleri’ gerekçesiyle verdikleri garantilerden dönmelerinin, sözlerini yerine getirme isteksizliği olduğunu vurgulayan Çepa, “Tüm bunlar acı bir ironi uyandırıyor. Sorumluluğu bir şekilde başka birilerine aktarma girişiminin saçmalık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kendi yaptığı önemli stratejik hatalarının sonuçları ile ilgili sorumluluğu farklı taraflara aktarmak istediğini söyleyen Çepa, “Biz elbette ki diyalog yoluyla Türkiye sınırlarının güvenliğini, Kürt nüfusun Suriye topraklarında rahat bir yaşam sürmesinin garantilerinin sağlanması için Kürt, Suriye ve Türk taraflarını görüşme masasına oturtmak için elimizden geleni yapıyoruz” vurgusunu yaptı.