Suriye’nin Haseke eyaletinde bulunan ve 14 bin 600’den fazla IŞİD militanının tutulduğu cezaevlerinin yerleşim haritasını yayınlayan bakanlık, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda IŞİD yanlılarının tutulduğu 7 cezaevi ve aşırıcılık yanlılarının eş ve çocukları dâhil olmak üzere sığınmacıların bulunduğu en az 8 kamp yer aldığını açıklamıştı.

Kurumun aktardığı verilere göre en fazla militanın (yaklaşık 9 bin kişi) tutulduğu cezaevi Şeddadi beldesinde yer alıyor.

El Hol kampında 1.6 bin, Allaya cezaevinde ise 1.5 bin militanın tutulduğunu belirten bakanlık, Haseke ve El Malikiye’deki merkez cezaevlerinde ise sırasıyla 1.1 bin ve 650 kişinin bulunduğunu vurguladı.

Sığınmacıların tutulduğu kampların yerlerinin de gösterildiği haritadan, mevcut 8 kampta yaklaşık 106 bin kişinin bulunduğu anlaşılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de 14 bin 600 IŞİD militanının tutulduğu cezaevlerinin haritasını yayınladı https://t.co/KukCyuQBBp pic.twitter.com/r3SYNSRWTL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2019

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