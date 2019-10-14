Kurumun aktardığı verilere göre en fazla militanın (yaklaşık 9 bin kişi) tutulduğu cezaevi Şeddadi beldesinde yer alıyor.
El Hol kampında 1.6 bin, Allaya cezaevinde ise 1.5 bin militanın tutulduğunu belirten bakanlık, Haseke ve El Malikiye’deki merkez cezaevlerinde ise sırasıyla 1.1 bin ve 650 kişinin bulunduğunu vurguladı.
Sığınmacıların tutulduğu kampların yerlerinin de gösterildiği haritadan, mevcut 8 kampta yaklaşık 106 bin kişinin bulunduğu anlaşılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de 14 bin 600 IŞİD militanının tutulduğu cezaevlerinin haritasını yayınladı https://t.co/KukCyuQBBp pic.twitter.com/r3SYNSRWTL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)