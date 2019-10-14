'ABD, yaklaşık 50 yüksek rütbeli IŞİD tutuklusunun naklini yapamadı'

ABD medyasında yer alan iddialara göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları sırasında ABD, yüksek rütbeli yaklaşık 50 IŞİD tutuklusunun naklini yapmakta başarısız oldu.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını açıkladığı aralık ayında ABD, tutuklu IŞİD militanlarını nakletmek üzere bir operasyon başlattı.

Gaeetenin iddiasına göre ABD, yalnızca 'Beatles' olarak bilinen ve Batılılara yönelik vahşi infazlarda yer alan iki İngiltere vatandaşı IŞİD'liyi nakletmeyi başarabildi.

Ardından Kürtlerin, ABD'nin diğer önemli IŞİD tutuklularının yerini değiştirmesine izin vermeyeceği bildirildi.

NYT'ye göre Kürtler, şuan ABD'ye böyle bir fırsat sunsalar bile bu Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyonu nedeniyle mümkün olmayacak.

Diğer yandan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" demişti.

Trump, "Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları (IŞİD'lileri) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!" ifadelerini kullanmıştı.