Bakan Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi vardı, gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile bilgi vermek amacıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"Görüşlerimizi paylaştık. Konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO ile ABD ile birlikte çalıştık. Bunun mümkün olmadığını görünce bir karar verdik, 9 Ekim'de uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında. Bizim için tek hedef teröristler. Kürt kardeşlerimiz için her türlü gayreti gösteriyoruz.

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var. Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik. İlgili muhataplarla konuşmaya devam edeceğiz. Siviller konusunda hassasız. Her türlü gayreti gösteriyoruz."

Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi vardı. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları fotoğraflarla, filmlerle tespit ettikhttps://t.co/PHFzOk2417 pic.twitter.com/xfXgvIxgji — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 14, 2019

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