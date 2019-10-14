Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağı dalgalanmaya başladı

Suriye resmi haber ajansı SANA, daha önce Kürt grupların kontrolünde bulunan Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağının göndere çekildiğini duyurdu.

SANA'nın geçtiği haberde, "Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağının göndere çekildi" ifadesi kullanıldı.

'HASEKE'DE OKULLAR YENİDEN AÇILDI'

Bu arada Sham FM'nin aktardığına göre daha önce Kürt yönetim tarafından kapatılan Haseke'deki okullar yeniden eğitime açıldı.

Suriye hükümeti, ordunun kuzey bölgelere ilerlediğine ve kentlerdeki kontrolün Kürt yönetiminden Şam'a geçtiğine dair henüz resmi açıklama yapmadı.