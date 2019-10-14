İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail özel kuvvetler biriminden polisler sabah saatlerinde Kudüs Valisi Adnan Gays’ın evine bir operasyon düzenleyerek, valiyi gözaltına aldı.

Gays, geçen yıl da birçok kez gözaltına alınmıştı.

Operasyonda ayrıca Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Kudüs Bölge Sorumlusu Şadi Mutavvir de gözaltına alındı. WAFA’ya açıklama yapan kaynaklar, polisin baskın sırasında Mutavvir’e saldırdığını söyledi.

İsrail, Kudüs'te özellikle de Filistin mahallesi olarak bilinen Isawiya’da sık sık evlere baskın düzenleyen, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.