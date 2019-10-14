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16:46 14 Ekim 2019
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007’den beri ilk kez ziyaret edeceği Suudi Arabistan’a iniş yaptı. Rus lider havalimanında törenle karşılandı.

    Putin, 2007’den beri ilk kez Suudi Arabistan’da

    © Sputnik / Aleksey Nikolsky
    Ortadoğu
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007’den beri ilk kez ziyaret edeceği Suudi Arabistan’a iniş yaptı. Rus lider havalimanında törenle karşılandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a iniş yaptı. Uçağından inerken Putin’i şeref kıtası karşıladı.

    ​İlk kez 2007’de Suudi Arabistan'a giden Putin'in bu ülkeye yaptığı ikinci ziyaret. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud da Moskova’ya en son Ekim 2017’de gitmişti.

    ​Ziyaret Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) katılan Riyad’ın Moskova ile daha yakın ilişkiler gerçekleştirmek istediği bir dönemde gerçekleşiyor.

    © Sputnik / Илья Питалев
    Putin: Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıları kınıyoruz, ancak İran'ın suçlu ilan edilmesine karşıyız
    Putin ve Kral Selman’ın görüşmesi ayrıca Basra Körfezi’nde İran ile Arap ülkeleri arasında doğrudan bir askeri çatışmaya yol açabilecek krizin gölgesinde yapılacak.

    Ziyaret Riyad’ın İran’ı suçladığı, Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırıdan bir ay sonraya denk geliyor.

    Moskova, bu olayda İran’a yönelik suçlamaları desteklemiyor.

    Vladimir Putin- Muhammed bin Selman
    © Sputnik /
    Putin: Suudi Veliaht Prensi’yle petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasının uzatılmasında anlaştık
    ​Rus lider, saldırıdan sonra Riyad’a ülkesine yapılabilecek her türlü saldırıyı önlemek için Rus hava savunma sistemlerini almasını bir kez daha önermişti.

    Kommersant'a göre, Rus liderin ziyaret sırasında bu teklifini tekrarlaması bekleniyor, ancak Suudi Arabistan’ın ABD ile yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda bu yönde bir adım atılması ihtimali düşük görülüyor.

    Diğer yandan Rusya ile Suudi Arabistan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konusunda birbirine zıt yaklaşımları söz konusu.

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    Etiketler:
    Beşar Esad, Kommersant, Aramco, İran, Basra Körfezi, OPEC, Moskova, Uçak, Riyad, Rusya, Suudi Arabistan, Vladimir Putin
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