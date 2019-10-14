Putin, 2007’den beri ilk kez Suudi Arabistan’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007’den beri ilk kez ziyaret edeceği Suudi Arabistan’a iniş yaptı. Rus lider havalimanında törenle karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a iniş yaptı. Uçağından inerken Putin’i şeref kıtası karşıladı.

Владимир Путин прилетел в Эр-Рияд: Начался визит президента России в Саудовскую Аравию pic.twitter.com/y1dUWyQCHH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

​İlk kez 2007’de Suudi Arabistan'a giden Putin'in bu ülkeye yaptığı ikinci ziyaret. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud da Moskova’ya en son Ekim 2017’de gitmişti.

​Ziyaret Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) katılan Riyad’ın Moskova ile daha yakın ilişkiler gerçekleştirmek istediği bir dönemde gerçekleşiyor.

Путин и король: Торжественная встреча в Эр-Рияде pic.twitter.com/Osf99xs3l2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

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Putin ve Kral Selman’ın görüşmesi ayrıca Basra Körfezi’nde İran ile Arap ülkeleri arasında doğrudan bir askeri çatışmaya yol açabilecek krizin gölgesinde yapılacak.

Ziyaret Riyad’ın İran’ı suçladığı, Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırıdan bir ay sonraya denk geliyor.

Moskova, bu olayda İran’a yönelik suçlamaları desteklemiyor.

«Аурус» в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

​Rus lider, saldırıdan sonra Riyad’a ülkesine yapılabilecek her türlü saldırıyı önlemek için Rus hava savunma sistemlerini almasını bir kez daha önermişti.

Kommersant'a göre, Rus liderin ziyaret sırasında bu teklifini tekrarlaması bekleniyor, ancak Suudi Arabistan’ın ABD ile yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda bu yönde bir adım atılması ihtimali düşük görülüyor.

Diğer yandan Rusya ile Suudi Arabistan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konusunda birbirine zıt yaklaşımları söz konusu.