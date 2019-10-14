ABD askerleri Haseke'den de çekildi

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi. Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler.
Çekilen ABD'li asker sayısı 'yaklaşık 160' olarak aktarıldı.
© REUTERS / MURAD SEZER
NE OLMUŞTU?
ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha önce Tabka, Ayn İsa, Kobani, Rasulayn, Tel Abyad ve Tıltemır bölgesindeki askerlerini çekmişti.
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