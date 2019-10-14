SANA: Suriye ordusu Menbiç'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bugün altıncı gününe girdi.
© REUTERS / MURAD SEZER
Harekat kapsamında SMO, bu akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla Menbiç'e doğru operasyon başlattığını duyurdu.
İlerleyen saatlerde ise Suriye devlet ajansı SANA'dan bir duyuru geldi. Duyuruda, Suriye ordusu birliklerinin Menbiç'e girdiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu İhbariye de haberi takipçilerine "Suriye ordusu birlikleri, Halep bölgesinin Menbiç şehrine girdi" anonsuyla aktardı.
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