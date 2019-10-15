'Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo, Suriye'deki Iraklı IŞİD'lileri görüştü'

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.

Salih ve Pompeo görüşmesinde ayrıca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın da ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Irak medyasında Salih ve Pompeo'nun, Suriye’de bulunan yaklaşık 13 bin Iraklı IŞİD mensubunun ülkelerine dönüşü konusunun ele alındığı yönünde haberler yer aldı.

Irak Cumhurbaşkanı'nın, bahsi geçen IŞİD'lilerin ülkesine dönmesini kabul etmediği ileri sürüldü.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a ait olduğu bilinen Facebook sayfasından da konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Umarız seçilmiş Cumhurbaşkanımız (Berhem Salih) 13 bini kabul etmez" ifadelerine yer verildi.

Sadr’ın bu tepkisi, telefon görüşmesinde Iraklı IŞİD'lilerin ülkelerine geri gönderilmesinin görüşüldüğü yönündeki iddiayı güçlendirdi.