Kobani'yi terk eden ABD birlikleri, yolda Suriye ordusuyla karşılaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararının ardından Türkiye'nin bölgeye askeri harekat düzenlemesiyle Şam hükümeti ve Suriyeli Kürtler arasında, Suriye ordusunun Türkiye sınırındaki bölgelere konuşlanmasını öngören bir anlaşma yapıldı.
Anlaşma uyarınca Suriye ordusunun Kobani'ye intikal ederken ABD birlikleriyle yolda karşılaştığı görüntüler ilgi çekti.
Syrian Army meet US troops on a highway as American forces move out from Kobani. Wondering if they waved to each other… pic.twitter.com/iNvBy0By0w— RT (@RT_com) October 14, 2019
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