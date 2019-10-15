Suriye devlet televizyonu: Suriye ordusu Menbiç'e girdi

Suriye devlet televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Suriye Ordusu (SAA) birliklerinin Menbiç kentine girdiği belirtildi.

Suriye'de Ikhbariya televizyonunun aktardığı habere göre Suriye ordusu birliklerinin Menbiç kentine giriş yaptığı belirtildi.

Kanalda ayrıca, Suriye ordusunu karşılayan halka ait kutlama görüntülerine de yer verildi.

ABD VE FRANSA ASKERLERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'un aktardığına göre ABD ve Fransız askerleri Menbiç'ten çekildi. 3 askeri üssünü boşaltan ABD askerleri çekilme esnasında yolda Suriye askerleriyle karşılaştı.

ABD, Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle son bir haftadır 7 ayrı yerden askerlerini çekmiş oldu: Tabka, Ayn İssa, Kobani, Menbiç, Resulayn, Tel Abyad ve Til Temir.