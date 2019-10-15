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15:41 15 Ekim 2019
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    Macaristan'dan güvenli bölge için Türkiye ile işbirliği açıklaması

    © AFP 2019 /
    Ortadoğu
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (219)
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    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle işbirliği yapar" dedi.

    Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Szijjarto, Macar kamu medyasına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ben Wallace
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    Szijjarto, Macaristan'ın, mültecilere kendi ülkelerinde destek verme politikası izlediğini ve bundan dolayı Türkiye'nin Suriyeli mülteci problemini, Suriye'de çözebilmesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu söyledi.

    Bakan Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar" ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin bugüne kadar 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadığına işaret eden Szijjarto, şunları söyledi:

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    "Türkiye Cumhurbaşkanı da açık bir şekilde ülkesinde yaşayan 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadıklarını açıkladı. Kendisinin de kendi kamuoyuna bu durumu ne zamana kadar sürdürebileceğini açıklaması ve cevap vermesi gerekiyor. Bu yüzden Suriyelileri güvenli ortamda geri yollama yolunu seçti."

    'TÜRKİYE GÖÇMENLERİ SURİYE'YE GERİ YOLLASIN'

    Szijjarto, Macaristan'ın kendi sınırına yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin gelmesini istemediğini vurgulayarak, "Eğer bize şunu sorarlarsa, 'Türkiye, göçmenleri geri Suriye'ye mi yollasın, yoksa kapıları açsın Avrupa'ya mı gelsinler?' Bizim cevabımız tabii ki, 'Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın ve 4 milyon mülteci için Avrupa kapılarını açmasın' şeklinde olur" değerlendirmesinde bulundu.

    © REUTERS / Kemal Aslan
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    Daha önceki açıklamasında da Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (219)
    Etiketler:
    iş birliği, Güvenli bölge, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Suriye, Türkiye, Macaristan
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