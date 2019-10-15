ABD öncülüğündeki koalisyon: Menbiç'ten çıktık

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koalisyon güçleri Suriye’nin kuzeydoğusundan planlı bir geri çekilme gerçekleştiriyor. Menbiç'ten çıktık” ifadelerini kullandı.
Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 15, 2019
Bugün Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye hükümet güçleri, Menbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" açıklamasını yapmıştı.
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