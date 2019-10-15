Putin'in yıllar sonraki Körfez ziyaretlerinde Rusya marşı 'sınavı': 'BAE bandosu yaklaştı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’dan sonra gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) de resmi tören sırasında Rusya marşı olması gerektiği gibi çalınamadı. Ancak BAE bandosunun nispeten daha iyi olması, ‘orjinaline yaklaştığı’ yorumuna neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007’den sonra ilk kez Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Dün Riyad’a giden Putin’in bugünkü durağı da BAE’nin başkenti Abu Dabi’ydi. Ziyaretlere Rusya marşının çalınma şekli damgasını vurdu.

Riyad’da çalınan marşın, Rusya marşının ‘Suudi Arabistan remix’i’ olarak anılmasının etkileri geçmemişken, Abu Dabi’de de benzer bir manzara ile karşılaşıldı.

Bilinmeyen bir nedenden, iki ülkede de resmi tören sırasında marş olması gerektiği gibi çalınamadı, bandolar adeta ‘detone oldu’. Ancak BAE bandosu marşı Suudi bandosundan nispeten daha iyi çaldı.

Rus gazeteci Dmitriy Smirnov, durumla ilgili “Riyad’dakine kıyasla Rusya marşı Abu Dabi’de orjinaline daha yakın çalındı” değerlendirmesini yaptı.

Оркестр ОАЭ и гимн России: В Абу-Даби сыграли ближе к оригиналу, чем в Эр-Рияде pic.twitter.com/r93tjDNzLQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz karşısında Rusya milli marşını çalan askeri bando ile ilgili RT televizyonu, "En azından denediler" yorumunda bulunmuştu.