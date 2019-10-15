Suriye ordusu Menbiç kırsalında mevzileniyor

Suriye ordu birliklerinin olası bir saldırıyı önlemek üzere Menbiç’in kırsalına mevzilendikleri bildirildi.

Sputnik muhabirinin sahadan aktardığına göre, Suriye ordusuna bağlı birlikler olası bir saldırıyı önlemek için Menbiç’in kırsalına mevzileniyor.

Suriye’nin Halep bölgesinde yer alan ve şimdiye kadar Kürt güçlerinin kontrolünde olan Menbiç’te son zamana kadar ABD askerleri devriye nöbetleri tutuyordu. Son olaraksa Suriye ordusunun Menbiç’e girdiği bildirilmişti.

Sputnik’e konuşan Suriye ordusunda görevli bir subay, “Buraya çatışmadan girdik. Mevziler tarafımıza teslim edildi. Bu bölgelerin tekrar vatanımızın koruması altında olduğu için mutluyuz. Belki de yerli halkı ‘Suriye ordusu’ diye korkuttular. Fakat onlar bizim vatandaşımız ve biz onları korumaya geldik” ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun girdiği köylerde yaşayan halkın, askerleri milli bayraklarla karşıladığı ve hatıra fotoğrafı çektirmek istediği belirtiliyor.