Reuters'a konuşan yetkili: ABD uçakları Türkiye destekli güçleri dağıtmak için güç gösterisi yaptı

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerine yakın bir konumda olan Türkiye destekli güçlere 'güç gösterisi' yaptığını söyledi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı sürerken, ABD askerlerinin Başkan Trump'ın kararı doğrultusunda bölgeden çekiliş süreci devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, ABD uçaklarının ABD askerlerine yakın bir konumda yer alan Türkiye destekli ÖSO güçlerine 'güç gösterisi' yaptığını bildirdi.

Yetkiliye göre olayın hangi bölgede yaşandığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Geçtiğimiz saatlerde Reuters'a konuşan Trump yönetiminden bir üst düzey yetkili de Washington'ın Türkiye'ye diplomatik baskıyı artıracağını söylemişti.

ABD'li yetkili, Ankara'yı ateşkese varıp harekatı durdurmaya ikna edebilmek için daha fazla yaptırım uygulamakla da tehdit etmişti.