Reuters'a konuşan yetkili: ABD uçakları Türkiye destekli güçleri dağıtmak için güç gösterisi yaptı

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, ABD uçaklarının ABD askerlerine yakın bir konumda yer alan Türkiye destekli ÖSO güçlerine 'güç gösterisi' yaptığını bildirdi.
Yetkiliye göre olayın hangi bölgede yaşandığına dair herhangi bir bilgi vermedi.
Geçtiğimiz saatlerde Reuters'a konuşan Trump yönetiminden bir üst düzey yetkili de Washington'ın Türkiye'ye diplomatik baskıyı artıracağını söylemişti.
ABD'li yetkili, Ankara'yı ateşkese varıp harekatı durdurmaya ikna edebilmek için daha fazla yaptırım uygulamakla da tehdit etmişti.
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