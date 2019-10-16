Lübnan orman yangınlarını söndürmek için komşu ülkelerden yardım talep etti

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan da başkent Beyrut'ta ilgili birimlerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, söndürme çalışmaları için bölge ülkelerinden yardım istediklerini söyledi.
Hasan, "Bize yardım edeceklerini umduğumuz tüm ülkelerle temasa geçtik. Kıbrıs, Ürdün ve Yunanistan'dan gelecek yangın söndürme uçaklarıyla birkaç saat içinde yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz" dedi.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, ülkenin birçok noktasında gece saatlerinde başlayan yangınların büyük hasara yol açtığını belirtti.
Alevlerin kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğunu söyleyen Hariri, Avrupa ülkelerinden de yardım istediklerini ifade etti.
Yangınların çıkış nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden Hariri, kundaklama olup olmadığının araştırıldığını dile getirdi.
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