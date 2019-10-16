RT'den ABD askerleri tarafından terk edilmiş Menbiç üslerinden görüntüler

RT tarafından yayınlanan görüntüler, Menbiç'teki askeri üslerin ABD güçleri tarafından alelacele terk edilmiş oldukları izlenimini veriyor. Zira üste kurulu olan çadırların bir kısmı toparlanmadan oldukları gibi bırakılmış. Hatta içlerinde unutulan ya da kasten geride bırakılan bir takım eşyalar da mevcut.

RT'nin görüntülerinde yer alan yavru bir köpeğin ise ABD askeri tarafından mı terk edildiği, yoksa üssün kontrolünü devralan güçlerle mi buraya geldiği belli değil.

ABD askerinin konuşlanmış olduğu üssün, bölgenin IŞİD'in elinden kurtarılması ardından kurulduğu belirtiliyor. IŞİD'in Menbiç'ten çıkarıldığı operasyon 2016'da düzenlenmişti.

Menbiç, Başkan Donald Trump'ın kararı ile ABD askerlerinin çekilmesi sonrası ise Suriye ordusunun kontrolüne geçmiş durumda. Suriye ordusunun söz konusu bölgeye girmesine ilişkin anlaşmaya, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye hükümeti ve Kürt güçler arasında Rusya'nın arabuluculuğu ile yapılan görüşmelerde varılmıştı.