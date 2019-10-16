Esad'ın danışmanı: Bölgede kaos yaratan Barış Pınarı Harekatı, IŞİD için iyi bir iklim oluşturuyor

Russia Today'e (RT) demeç veren Şaban, "Her savaş kaos yaratır ve kaos da terör için iyi bir iklim oluşturur. Dolayısıyla bu istila, IŞİD militanları için daha iyi bir iklim oluşturuyor. Ancak Türkiye için savaşan ana güç El Nusra Cephesi olduğu için, militanlar Türkiye tarafından Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmeye yönlendiriliyor" dedi.

Tüm dünyadan militanların sınırı geçmesine ve Suriye halkıyla savaşmasına izin veren tarafın en başından beri Türkiye olduğunu savunan Şaban, "Onları işgalci güç olarak görüyoruz. Buraya Suriye hükümetinin daveti üzerine gelmediler. Buraya gelme nedeni militanları korumaktı" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLERE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ'

Şaban, Kürtlerin yeniden Şam'a yönelmesini de değerlendirdi.

Kürtlerin Şam'ın 8 yıldır süren istikrarsızlığın ana kaynağı olarak gördüğü ABD'yle daha önce aynı safta yer almasına rağmen Suriye yönetiminin Kürt güçlere memnuniyetle yardım edeceğini belirten Şaban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, Suriye toplumunun bir parçası. Bildiğiniz üzere, Suriye'de birçok etnik grup, dini mezhep var. Hükümetimiz, her zaman Kürtleri sınırlarımızı savunmak için işbirliği yapmaya çağırdı. Kürtlere silah temin ettik ve onlar teröre karşı Suriye ordusunun saflarında savaştı."