Suriye ordusu, Kobani kentine girdi

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriye ordusuna bağlı birlikler DSG ile anlaşma kapsamında bugün akşam saatlerinde Kobani kentine giriş yaptı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre büyük bir konvoyla Rus askerleriyle birlikte kente giriş yapan ve havadan da korunan Suriye ordu birlikleri yoğun güvenlik önlemleri altında kente girdi. Kobani batısındaki Karakozak barajından Kobani'ye giriş yapan ordu birlikleri kentte bölgedeki halk tarafından sevinçle karşılandı.



Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce IŞİD'ten alınan Kobani kenti büyük bir stratejik öneme sahip.

Suriye Ordusu son bir haftada ABD'nin çekildiği Rakka, Tıltemır, Menbiç, Tabka, Ayn İssa ve Haseke kentine girdi.



Öte yandan Suriye Ordusunun ABD'nin çekildiği başka yerlere de girmesi bekleniliyor.