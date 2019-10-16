Katar: Türkiye Suriye harekatıyla suç işlemiyor, ama Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü harekata yönelik uluslararası muhalefete tepki gösteren Katar Savunma Bakanı Attiye, "Türkiye'nin Suriye harekatı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var" dedi.

Türkiye'nin ikinci haftasına giren Barış Pınarı Harekatı'na resmen destek açıklayan az sayıda ülke arasında yer alan Katar, eleştirenlere de yanıt verdi.

'IŞİD'LE SAVAŞ KOALİSYONUNA YAYGARA KOPARILMAMIŞTI'

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el Attiye, şunları söyledi:

"2013'ten beri Suriye'de faaliyet gösteren askeri koalisyonun parçasıyız ve kimse bununla ilgili yaygara koparmadı."

"Türkiye'nin Suriye harekatı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var."

'SIĞINMACILARI SALAR MI SALAR'

Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya yardım etme çabasıyla faziletini dünyaya gösterdiğini dile getiren Katar Savunma Bakanı, diğer yandan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırları açıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'nın üzerine salma tehdidinin 'içi boş vaatler' olmadığını ifade etti.

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Barış Pınarı Harekatı'nın sürekli olarak 'Kürtleri hedef almakla' suçlanmasının son derece hatalı olduğunu savunan Attiye, şöyle konuştu:

"Kürt topluluğuna vurgu yapmak büyük hata ve provokasyon. Kürtler Türk toplumunun önemli bir parçasıdır. Şimdi biz teröre karşı savaştan söz ediyoruz madem, neden teröristlerin kim olduğuna dair anlayışımızı IŞİD ve Kaide ile sınırlayalım? Başka terörist örgütler de var elbette."