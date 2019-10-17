Suriye Ordusu Kobani'de sınır kapısına Suriye bayrağını astı

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, DSG ile anlaşma kapsamında dün akşam saatlerinde Rus askeriyle birlikte Kobani kentine giren Suriye Ordusu bugün saat 14:00 sularında Kobani Sınır Kapısı'na Suriye bayrağı astı.

Asılan bayrak Türkiye tarafından görülürken, bayrağın asılması bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Suriye bayrağının 7 yılın ardından tekrar Kobani'de asılması halk tarafından sevinçle karşılanırken, kimi insanlar bayrağı cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.