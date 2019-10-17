Esad'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sert açıklama: Türkiye'nin saldırganlığıyla mücadele edeceğiz

'AÇIK BİR İHLAL VE İŞGAL'
Suriye Arap Haber Ajansı SANA'ya göre, Esad, Barış Pınarı'nı 'apaçık işgal' diye niteleyerek "Türkiye saldırganlığına Suriye'nin her yerinde tüm meşru araçlarla karşılık vereceğiz" vurgusu yaptı.
"Bölge ülkelerine yönelik dış emeller tarih boyunca hiç durmadı. Erdoğan rejiminin ülkemize karşı yürüttüğü Türkiye saldırganlığı, taşıdığı tüm yalancı şiarlara rağmen, açık bir ihlal ve işgaldir" diyen Esad, şöyle devam etti:
'MEŞRU TÜM ARAÇLARLA KARŞI KOYACAĞIZ'
"Bu işgale (Erdoğan rejiminin) vekilleri ve teröristlerini vurmak kanalıyla cevap veren Suriye, bunun tüm şekillerine Suriye topraklarındaki her bölgede meşru tüm araçlarla karşılık verecek ve karşı koyacak."
SANA, Irak Başbakanı'nın gönderdiği mektubun içeriğini şöyle aktardı: İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, aralarında var olan koordinasyonun terörle mücadele veya son gelişmeler ışığında sınır güvenliği olsun daha üst düzeylere ve daha kapsamlı alanlara yükseltilmesi, ekonomik işbirliği ve Suriye-Irak arasındaki sınırların açılması...
الرئيس #الأسد يستقبل فالح #الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل #عبد_المهدي. pic.twitter.com/HS2dbMK8Q1— سانا عاجل (@SanaAjel) October 17, 2019
Bunun yanısıra SANA, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı resmi kaynağının şu açıklamasına da yer verdi:
"Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı, Erdoğan rejiminin yayılmacı hırsları ve geçmiş zaman evhamlarının bir sonucu olup Ankara'ya Astana süreci çerçevesindeki garantör konumunu kaybettirdi, tüm Suriyeliler bu saldırıya karşı koymak için birleşti."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)