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17:55 17 Ekim 2019
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    Beşar Esad

    Esad'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sert açıklama: Türkiye'nin saldırganlığıyla mücadele edeceğiz

    © Fotoğraf : Al Alam TV'den AP
    Ortadoğu
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ve buna karşı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Şam arasında anlaşmaya varılması sonrası ilk kez açıklama yaptı.

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’den mektup getiren Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Faleh el Feyyad’ı kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bu vesileyle ikinci haftasındaki Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

    'AÇIK BİR İHLAL VE İŞGAL'

    Suriye Arap Haber Ajansı SANA'ya göre, Esad, Barış Pınarı'nı 'apaçık işgal' diye niteleyerek "Türkiye saldırganlığına Suriye'nin her yerinde tüm meşru araçlarla karşılık vereceğiz" vurgusu yaptı.

    "Bölge ülkelerine yönelik dış emeller tarih boyunca hiç durmadı. Erdoğan rejiminin ülkemize karşı yürüttüğü Türkiye saldırganlığı, taşıdığı tüm yalancı şiarlara rağmen, açık bir ihlal ve işgaldir" diyen Esad, şöyle devam etti:

    © REUTERS / SANA/Handout via Reuters
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    'MEŞRU TÜM ARAÇLARLA KARŞI KOYACAĞIZ'

    "Bu işgale (Erdoğan rejiminin) vekilleri ve teröristlerini vurmak kanalıyla cevap veren Suriye, bunun tüm şekillerine Suriye topraklarındaki her bölgede meşru tüm araçlarla karşılık verecek ve karşı koyacak."

    SANA, Irak Başbakanı'nın gönderdiği mektubun içeriğini şöyle aktardı: İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, aralarında var olan koordinasyonun terörle mücadele veya son gelişmeler ışığında sınır güvenliği olsun daha üst düzeylere ve daha kapsamlı alanlara yükseltilmesi, ekonomik işbirliği ve Suriye-Irak arasındaki sınırların açılması...

    Buseyna Şaban
    © AFP 2019 / RAVEENDRAN
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    'ERDOĞAN YAYILMACILIĞI'

    Bunun yanısıra SANA, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı resmi kaynağının şu açıklamasına da yer verdi:

    "Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı, Erdoğan rejiminin yayılmacı hırsları ve geçmiş zaman evhamlarının bir sonucu olup Ankara'ya Astana süreci çerçevesindeki garantör konumunu kaybettirdi, tüm Suriyeliler bu saldırıya karşı koymak için birleşti." 

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), SANA, Adil Abdulmehdi, Falih el Feyyad, Irak, Beşar Esad, Türkiye, Suriye
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