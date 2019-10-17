Rosneft, IKBY'de Suriye sınırı yakınındaki 8. blokta çalışmalarına ara verdi

Moskova'da düzenlenen bir enerji teknolojileri fuarında konuşan Liron, "Irak Kürdistanı ile ilgili planlarımızda hiçbir değişiklik yok. Ancak Suriye sınırına yakınlık gibi, bazı dizginleyici faktörler ortaya çıkabiliyor" dedi.

11. blokta petrol üretme faaliyetlerinin planlandığı gibi devam edeceğini kaydeden Liron, 8. bloğun Suriye sınırına yakın olması nedeniyle oradaki çalışmaları askıya aldıklarını, çalışanların güvenliği yüzde 100 sağlanana kadar üretim gerçekleştirmeyeceklerini ifade etti.