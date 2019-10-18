Irak'ta 'başkanlık sistemine geçiş' çağrıları artıyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 'Anayasa'daki bazı maddelerin değiştirilmesi için ulusal kongre düzenleneceği' şeklindeki açıklaması, ülkede 'parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş' mesajı olarak değerlendirildi.
Salih, başkent Bağdat'ta bir grup aşiret lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Irak Anayasası'nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı'nın 'Anayasa'nın bazı maddelerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için kendi himayesinde bir ulusal kongre düzenleneceği' yönündeki ifadeleri, kamuoyunda daha önce başka liderler tarafından da dillendirilen 'başkanlık sistemine geçiş isteği' şeklinde yorumlandı.
ESKİ BAŞBAKANLARDAN BAŞKANLIK SİSTEMİ ÇAĞRISI
Salih'in açıklamasının ardından Iraklı liderlerden peş peşe "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları yapıldı. Eski Başbakan Nuri el-Maliki, yerel birkaç televizyon tarafından gerçekleştirilen ortak yayında yaptığı açıklamada, Anayasa'nın değiştirilerek parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesi çağrısında bulundu. Maliki, "Irak'a en uygun yönetim şekli artık başkanlık sistemidir. Bunun yolu da Anayasa değişikliğinden geçer." dedi.
Başkanlık sistemine geçiş için bir çağrı da eski Başbakan Haydar el-İbadi'den geldi. Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar el-Hekim "Anayasa değişikliğine gidilerek referandum yoluyla başkanlık sistemine geçilmesi" yönünde bir açıklama yaparken, Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Hareketi Lideri Kays el-Hazali de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada daha önce yaptığı "başkanlık sistemine geçilmesi" çağrısını yineledi.
Iraklı bazı gazeteciler ile aktivistler de sosyal medyada, "parlamenter sistemin halkın taleplerine yanıt veremediğini, halkın oyuyla göreve gelen Cumhurbaşkanı'nın da başkanlık sistemine geçilmesini istediğini" ifade eden paylaşımlarda bulundu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)