Esad’ın danışmanı: Kürtlere özerklik tanımak için hiçbir neden yok

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, Kürtlerin özerkliğini kabul etmediklerini, çünkü bunun için hiçbir nedeni olmadığını belirtti.

El Mayadin televizyonuna konuşan Şaban, Şam’ın, topraklarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bir ‘kopyasını’ kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Elbette değil” yanıtını verdi.

Şaban, “Bunun için hiçbir sebep yok. Suriye’nin hiçbir bölgesinde Kürtlerin oranı üstün değil. Biz hiçbir zaman bu tarzda konuşmayız, çünkü Suriye birçok etnik ve dini tabakadan oluşuyor ve biz, birinin Kürt, diğerinin şu dinden olduğunu söyleme hakkına sahip değiliz. Biz öyle söylemiyoruz. Kürtlerin çoğu bizim için, toplumumuzun çok değerli bir parçası, ama bazı Kürt örgütler, ülkenin çıkarlarına aykırı politik bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

Esad’ın danışmanı, Kürtlerle diyaloğun hiçbir zaman kesilmediğini kaydetti.

Kürtlerle işbirliğinin ayrıntılarıyla ilgili nihai anlaşmanın daha sonra görüşüleceğini dile getiren Şaban, “Bu işbirliğindeki en önemli şey, tüm bu güçlerin Suriye bayrağı altında işbirliği yapacak ve yabancılarla çalışmayacak” diye kaydetti.

‘TÜRKİYE-ABD ANLAŞMASI BELİRSİZ’

Türkiye-ABD anlaşmasını değerlendiren Şaban, “ABD ve Türkiye’nin duyurduğu ateşkes anlaşması belirsiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “işgalci” nitelendirmesinde bulunan ve eylemlerini, Adolf Hitler’in 1939’daki davranış biçimiyle karşılaştıran Esad’ın danışmanı, “Güvenli bölge terimine gelince bu terim yanlış. Türkiye, işgal bölgesini kastediyor” ifadesini kullandı.

Şaban, “Rus müttefiklerimiz kesinlikle Türkiye’nin Suriye’deki işgaline karşı” diye savundu.