Beyrut şehir merkezinde toplanan ve Bakanlar Kurulu toplantısının olduğu Hükümet Sarayı'na yürüyen yüzlerce kişi, hükümetin yeni vergiler konusunda geri adım atması talebinde bulundu.
GÖSTERİCİLERİN BULUNDUĞU YÖNE ATEŞ AÇILDI
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, siyasi yetkililerden birinin koruması göstericilerin bulunduğu yöne ateş açtı, bir kişiye de aracıyla çarptı.
Beyrut ve diğer kentlerde protestocular, lastikler yakarak yolları kapatırken, motosikletli gruplar da başkentte tur atıyor.
Ekonomik kriz nedeniyle OHAL ilan edilen Lübnan'da WhatsApp vergisi kararı protesto edildi https://t.co/4Pb3wlSm2S pic.twitter.com/jJtGDq9TrI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2019
HÜKÜMET VERGİDE GERİ ADIM ATTI
Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurdu.
Lübnan'da ekonomik durum kötüye gittiği gerekçesiyle uzun süredir aralıklarla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyordu.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti. Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.
LÜBNAN'IN KAMU BORCU 86.2 MİLYAR DOLAR
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.
Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.
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