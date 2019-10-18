Rusya ve İran, Şam ile Ankara arasında temas kurulmasına yardımcı olmaya hazır

17 Ekim’de İran tarafının inisiyatifiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar, Fırat’ın doğusunda Şam’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması temelinde, durumun uzun vadeli bir istikrara kavuşturulması için Şam ile Ankara’nın yanı sıra Suriyeli yetkililer ve Kürt temsilciler arasında diyalog kurulmasının önemine değindi. Rusya ve İran’ın taraflar arasında temas kurulmasına yardımcı olmaya hazır oldukları vurgulandı.

Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Astana görüşmelerinin garantörü üç ülkenin Cenevre’deki Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının başlatılması da dahil olmak üzere, Suriye sorununun çözümüne ilişkin koordinasyon ve fikir alışverişinde bulunmaya devam etmeye karar verdi.