Lübnan'da hükümet ortağı Canbolat'tan Başbakan Hariri'ye istifa teklifi

Canbolat, Lübnan LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, "Hariri'yi arayarak 'Biz büyük bir çıkmazın içindeyiz, en iyisi gidip birlikte istifa etmemizdir' dedim" ifadelerini kullandı.

Hariri'yi yalnız bırakmayacağını belirten Canbolat, yeni bir döneme girildiğini, bundan sonra ulusal birlik hükümetlerinde kesinlikle yer almayacağını söyledi.

Canbolat, ulusal birlik hükümetlerinin anlamsız ve başarısız olduğunu savundu.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.