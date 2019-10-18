Ateşkese rağmen Rasulayn'da çatışmalar yaşanıyor

Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Suriye sınırındaki Rasulayn'da yer yer çatışmalar sürüyor.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye'de dün akşam saat 22:00 sularında yürürlüğe giren ateşkes birçok yerde uygulanırken, Türkiye sınırındaki Rasulayn bölgesinde ise yer yer çatışmalar yaşanıyor.

İngiltere merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da Rasul Ayn'da yer yer çatışmaların yaşandığını duyurdu.

SOHR, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu unsurlarının da DSG ile çatıştığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO)'na yakın kaynaklar ise DSG'nin ateşkesi ihlal edip kendilerine saldırdığını belirtiyor.

Türkiye yetkilileri anlaşmanın bir ateşkes olmadığın sadece YPG'nin planlanan güvenli bölgeden çıkması için 5 güne kadar Barış Pınarı Harekatını durdurduklarını belirtiyorlar.