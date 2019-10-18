Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 62 ölü

Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki Jaw Dara bölgesindeki camide, Cuma namazı sırasında 2 ayrı patlama meydana geldi.
© AFP 2019 / ATTA KENARE
Nangarhar Valisi Sözcüsü Attaullah Khogyani, 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 60’tan fazla da yaralı olduğunu duyurdu. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.
Khogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)