İran: Zarif ile Çavuşoğlu Suriye’yi görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bölge ülkeleriyle istişareleri sürdüren Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde başta Suriye’nin kuzeyindeki durum olmak üzere bölgelerdeki olayları değerlendirdi” dendi.
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadaABD'nin Suriye’de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Mutabakatı'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın yardıma hazır olduğunu söylemişti.
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