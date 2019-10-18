Lübnan'daki ekonomik kriz ve 'WhatsApp vergisi' gösterilerinde 11 kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da 'ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi' nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 11 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Beyrut'taki Riyad es-Sulh bölgesinde düzenlenen gösterilerde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda 4 gösterici hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan, Lübnan'daki özel televizyonlardan 'El-Cedid' kanalının haberine göre, eski Milletvekili Misbah el-Ahdeb'in Trablusşam'ın merkezindeki Nur Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak istemesi protestocuların tepkisine neden oldu. Göstericiler Ahdeb'e su şişeleri atarak tepki gösterdi.

Ahdeb'in korumalarının meydandan uzaklaşırken göstericilere ateş açması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bu arada bazı göstericiler Trablusşam-Beyrut yolunu trafiğe kapatırken, motosikletli yüzü maskeli bazı eylemciler ise kentin girişlerinin yanı sıra kent içindeki mahalle ve caddelerde çöp konteynerlerini ateşe verdi ve araç lastikleri yaktı.

'YETKİLİLER ÜLKE KAYNAKLARINI YAĞMALIYOR'

Göstericilerden Dana el-Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki mevcut durumun iyi olmadığını ve siyasilerin halka iş imkanı sağlamadığını söyledi.

Ali, "Yıllardan beri bekledik ancak hiçbir iş fırsatı bulamadık. Ülkemizdeki yetkililer halkın sırtına yeni vergiler yüklüyor, ülkenin kaynaklarını ise kendileri yağmalıyor." dedi.

Göstericilerden Rabii el-Mısri (45) de hayatında ilk defa bir eyleme katıldığını belirterek, "Bugün yaptıklarımızı aslında çok eskiden yapmalıydık. Bu halk artık yalana, ikiyüzlülüğe ve onursuz yaşamaya tahammül edemez hale geldi." diye konuştu.

Ömer el-Ali de gösteriler için çok geç kalındığını söyleyerek, "Hükümet düşünceye ve yağmalanan mallar halka iade edilinceye kadar geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

'WHATSAPP VERGİSİ' TEPKİ ÇEKİNCE GERİ ADIM ATILDI

Hükümetin iletişime özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme kararı başkent Beyrut ve diğer kentlerde protesto ediliyor.

Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurmuştu.