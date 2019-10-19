Lübnan Dışişleri Bakanı Basil: Lübnan'daki durum biriken krizlerin neticesi

Basil, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Lübnan'daki durum biriken krizler ve başarısızlıkların neticesi" diyen Basil, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmaması halinde daha kötü günler görebileceklerini ifade etti.
Basil şunları kaydetti:
"Halihazırda yaşananlar, Lübnan'ı kurtarmak için bir fırsat olabileceği gibi ülkeyi fitne ve kaosa sürükleyecek ekonomik, sosyal ve güvenlik alanında bir tür felakete de dönüşebilir. Dolayısıyla bu yaşananlar ya büyük bir çöküş yahut da cesur bir kurtarış olacaktır."
"Mevcut hükümetin alternatifi, puslu bir arayış hatta ülkede büyük bir fitneye yol açacak kaos ortamına yol açabilir" diyen Basil, kendilerinin baştan beri vergilere karşı durduğunu savundu.
Basil, "Durumu kurtarmak için hala imkan var. Halk sokakta olsa bile birkaç gün içinde bir araya gelinip çalışma yapılabilir" diye konuştu.
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