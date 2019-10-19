Lübnan Dışişleri Bakanı Basil: Lübnan'daki durum biriken krizlerin neticesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkenin içinde bulunduğu durumun yıllar içinde biriken krizler ve başarısızlıkların bir neticesi olduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ülkeyi daha kötü günlerin beklediğini söyledi.

Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Basil, ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Basil, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Lübnan'daki durum biriken krizler ve başarısızlıkların neticesi" diyen Basil, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmaması halinde daha kötü günler görebileceklerini ifade etti.

Basil şunları kaydetti:

"Halihazırda yaşananlar, Lübnan'ı kurtarmak için bir fırsat olabileceği gibi ülkeyi fitne ve kaosa sürükleyecek ekonomik, sosyal ve güvenlik alanında bir tür felakete de dönüşebilir. Dolayısıyla bu yaşananlar ya büyük bir çöküş yahut da cesur bir kurtarış olacaktır."

Ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin mevcut krizlerin çözülmesi konusunda kendileri için bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getiren Basil, yeni hükümet arayışlarının ise ülkeyi tehlikeli sonuçlara götürebileceği uyarısında bulundu.

"Mevcut hükümetin alternatifi, puslu bir arayış hatta ülkede büyük bir fitneye yol açacak kaos ortamına yol açabilir" diyen Basil, kendilerinin baştan beri vergilere karşı durduğunu savundu.

Basil, "Durumu kurtarmak için hala imkan var. Halk sokakta olsa bile birkaç gün içinde bir araya gelinip çalışma yapılabilir" diye konuştu.