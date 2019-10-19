Irak'ta Sadr'dan 25 Ekim'de yapılacak gösterilere destek

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de hükümet karşıtı gösteri yapmak isteyenlere seslenerek şöyle konuştu: "25 Ekim'de gösteri yapmaya karar verdiniz. Bu da sizin hakkınız. Tüm siyasetçiler ve hükümet yetkilileri halk ayaklanmasına karşı panik ve stres içerisindeler. Yetkililer, sizi (göstericileri) susturmak için atama, maaşa bağlama ve benzeri hamlelerde bulunmak istiyor. Ayrıca hepsi kendini en kötü senaryoya bile hazırladı ve çözüm bulmaya toplandı ancak hiçbir çözüm olmayacak."

Hükümetin, yolsuzluklarla mücadele etmekten ve reform yapmaktan tamamen aciz olduğunu savunan Sadr açıklamasında, "Hepsi (siyasetçiler) sınır ötesine (dış ülkelere) teslim olduğunun ve Irak'ın iç ve dış hesaplaşmaların yapıldığı saha konumunda bulunduğunun farkındadır. Hepsi aynı zamanda halkın kendilerini istemediği gerçeğinin de bilincindedir." ifadesine yer verdi.

ERKEN SEÇİM SİNYALİ

Gelecek cuma yapılması beklenen gösterileri desteklediği mesajını veren Sadr, hükümetin gösterilerle değiştirilmediği takdirde bunun uluslararası toplum gözetiminde seçimle yapılabileceğine işaret ederek erken seçim sinyali de verdi. Sadr, halktan yapıldığı takdirde seçime hiçbir eski siyasetçinin katılmasına izin vermemesini de istedi.

Orduya seslenen Sadr, yapılması planlan gösteride halka karşı şiddet ve silah kullanmaması çağrısında bulundu. Sadr açıklamasını, "Ey komşular (komşu ülkeler), bırakın halk kararını versin. Halk kararını verince herkesin gürleyen bu sese kulak vermesi gerekecek. Halk susarsa da herkesin susması gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat ve bazı güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle halkın 25 Ekim'de yeniden sokağa çıkacağı belirtiliyor. Bunun için sosyal medya üzerinden sık sık çağrılar yapılıyor.