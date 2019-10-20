Bahreyn'deki güvenlik zirvesine İsrail de katılacak

Adları açıklanmayan yabancı diplomatlara dayandırılan haberde, Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı hatırlatılarak Tel Aviv yönetimini temsilen resmi bir heyetin Manama'daki zirveye katılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı. Habere göre, iki günlük programın ana gündem maddesi "Umman Körfezi'ndeki İran tehdidi" olacak.
ABD'nin öncülüğünde düzenlenecek zirveye İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılacağı belirtildi.
İSRAİL DIŞİŞLERİ HABERİ YALANLAMADI
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanal 13'e yapılan açıklamada haber yalanlanmazken söz konusu konferansın "Varşova sürecinin bir parçası" olduğu aktarıldı.
Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Körfez ülkeleri ile İsrail'in son yıllarda yakınlaşması dikkati çekiyor.
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