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    Fehmi Koru

    Fehmi Koru: İsrailli kaynak Suriye müdahalesinin sonucunu bildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    Gazeteci-yazar Fehmi Koru, son yazısında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesindeki bir haritaya yer verdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel G20
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    Gazeteci yazar Fehmi Koru, son yazısında Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile varılan mutabakata dikkat çekti.

    Koru, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde, operasyonun başladığı gün bugün gelinen nokta ile ilgili bir analiz haber olduğunu anımsattı, sitede yer verilen haritayı okuyucularıyla paylaştı.

    "İsrailli kaynak Suriye müdahalesinin sonucunu bildi!" başlıklı yazının öne çıkan bölümleri:

    DEBKAfile’ın askeri kaynaklarına göre, Türk ordusunun kısa vadeli hedefi, Suriye sınırında 100 km uzunluğunda ve 30 km derinliğinde bir güvenlik alanı kurmak. Şu sırada Türk hava saldırıları YPG militanlarının üsleriyle cephaneliklerine yapılıyor.

    © Sputnik / Алексей Филиппов
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    Türk hava kuvvetleri Fırat’ın doğusundaki Haseke bölgesinde bulunan Re’s El-Ayn’ı bombalıyor. Türk kara kuvvetleri ile tankları Suriye’ye Çarşamba akşamı girdiler.

    Kürtlerin, Türklerin havadan attığı bombaları, Amerikalılar yardımlarına gelsin diye, abarttıkları anlaşılıyor.

    Askeri kaynaklarımız, Tayyip Erdoğan’ın, 7 Ekim Cumartesi günü Donald Trump’la yaptıkları telefon konuşmasında oluşmasını kararlaştırdıkları güvenlik bölgesi sınırlarını aşacağını sanmıyorlar.”

    “Bu haber, yukarıda da belirttiğim üzere, ilk Türk askerinin sınırı geçtiği gün (9 Ekim’de) yayına girdi” diyen Fehmi Koru, “Nereden biliyorlar” diye sorarak şu ifadeleri yazdı:

    “Yukarıda Debka’dan sunduğum 9 Ekim (müdahalenin ilk günü) tarihli haber ve analizi ilginç buldunuz mu?

    Ben buldum da. Olayı biraz da ilk gündem edindiğim bu bilgiyi aklımda tutarak izledim.

    Çatışmasızlığı sağlayan Dünkü mutabakat sonrasında oluşan bölgenin haritasıyla mukayese edebilesiniz diye Debka’nın 9 Ekim tarihli haberinde sunduğu haritayı da burada bilginize sunuyorum.

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    Etiketler:
    Suriye, Türkiye, İsrail, YPG, Fehmi Koru
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