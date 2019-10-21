İran: Türkiye'nin Suriye'de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

İran, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurması karşı olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktası kurmasına karşı olduklarını açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, Suriye'yi ülkesinin 'bölgedeki anahtar konumdaki müttefiki' ifadeleriyle niteledi.

Bakan, "Ankara’nın Suriye’de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na verdiği aradaki 5 günlük süre ise yarın doluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Suriye gündemli toplantıda yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.