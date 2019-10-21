Halep’te öğrencilerden Suriye’deki ABD askerlerine karşı protesto

Suriye’nin en büyük ikinci üniversitesi olan Halep Üniversitesi’nden 2 bini aşkın öğrenci ve öğretim görevlisi ülkede ABD askerlerinin bulunmasını protesto ediyor. Protestocular, ABD güçlerinin ülkelerinden ayrılmasını talep ediyor.

Gazetecilere konuşan Halep Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi’nden Abdurrahman Şeyh Abdül, üniversiteden 2 bini aşkın öğrenci ve öğretim görevlisinin ABD askerlerini protesto ettiğini söyledi.

Abdül, “Çağırılmadan gelen askerlerin topraklarımızda bulunmasına karşıyız. Bu nedenle ülkemizden gitmelerini istiyoruz. ABD’liler terörle mücadele etmek için geldiklerini söyledi, ancak bunun aksini yaptılar. Militanlara devletimize zarar vermek için yardım ettiler” dedi.

Abdül’e göre, eylemde üniversitenin tüm fakültelerinden öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra duruma kayıtsız kalmak istemeyen halk arasından kişiler de yer alıyor.

‘SURİYE’NİN GERÇEK DOSTLARI VAR’

Abdül, “ABD’nin yardımına ihtiyacımız yok. Suriye’nin gerçek dostları var. Rusya’ya bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize terörle mücadelede Rusya’nın güçleri yardım etti” ifadelerini kullandı.

Eylemde Lübnan, Yemen ve Filistin’den gelip Halep’te öğrenim görenler de var. Bu öğrenciler Suriyelilerin taleplerine destek verdiklerini ve onların yalnız olmadıklarını belirtti.

Yemenli öğrenci Abdulhalim Hamdan, “Birkaç yıldır burada yaşıyoruz ve Suriye halkının ne kadar zor durumda olduğunu görüyoruz. Başka ülkelerin de ‘ABD’nin Suriye’den gitmesi gerektiği’ fikrini paylaştığını söylemek için buradayız” dedi.