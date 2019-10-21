Lübnan hükümeti bakan-vekil maaşlarını yarıya indiren ekonomik reform paketini kabul etti, ama sokaktakiler ikna olmadı

Başbakan Hariri'nin bankalardan 3.4 milyar dolarlık katkı talep eden ve bakanlarla milletvekillerinin maaşlarını yarıya indiren paket, protestocuları teskin etmedi. Hariri'nin açıklamasına 'palavra' diyen protestocular, ülke çapında eylemlere devam etti.

Yolsuzluğun ayyuka çıktığı Lübnan'da ekonomik krize karşı sıkı tasarruf önerilerinin tetiklediği protestolar devam ederken, Başbakan Saad Hariri'nin ekonomik reform paketini hükümet kabul etti.

Pazartesi günü Lübnan çapında düzenlenen genel grevin gölgesinde hükümet tarafından onaylanan 2020 bütçesinin ana hatları şöyle:

* Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0.6'sı kadar açık öngörüyor.

* Yeni vergi getirmiyor.

* Ama banka karlarına vergi artırımını da içeren şekilde 3.4 milyar dolarlık açık kapatma operasyonuna bankaların katkısını getiriyor.

* İstihbarat bakanlığı ve bazı kamu kuruluşları kapatılıyor, bazı kamu kuruluşları da birleştiriliyor.

* Ancak yolsuzlukla mücadele komisyonu kuruyor.

* Kızgın halkı teskine yönelik sembolik bir önlem olarak bakanlarla milletvekillerinin maaşlarını yarıya indiriyor.

* Devletten çalınan paraların geri alınması hedefini koyuyor.

* En zengin evlerinin bile saatlerce elektriksiz kalmasına yol açan ve hazineden her yıl 2 milyar dolar yiyen devlet elektrik kurumunun yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.

Ancak ülke çapında sokaklara dökülen yüz binler, bu reformları yeterli bulmayarak hükümetin istifa etmesi ve sistemin değişmesi taleplerinde ısrar etti.

Öyle ki, mezhep bariyerlerini yıktığı ve ulusal birlik hissiyatını yeniden tesis ettiği gerekçesiyle protestoları övmek zorunda kalan Başbakan Hariri, protestoculara "Kimsenin sizi tehdit etmesine veya korkutmasına izin vermeyeceğim" diye seslendi. Reformları halkı sokağa dökmeyecek şekilde tasarladıklarını ve hükümetin halkın güvenini yeniden kazanması gerektiğini dile getirdi.

Lübnan'ın reformları uygulaması halinde bağışçı ülkelerin 11 milyar dolarla finanse etme sözü verdiği sermaye yatırım programının ilk aşamasının üç hafta içinde hükümet tarafından onaylanacağını söyleyen Hariri, "Bugün yolsuzlukla, israfla mücadele yolunda adımlar attık, büyük projeler hazırladık" dedi.

Aynı zamanda Batı-Körfez destekli Sünni bloku liderinin televizyondan canlı yayımlanan bu açıklamaları bittiğinde, protestolar tam gaz devam etti.

Beyrut'ta başbakanı dinleyen göstericiler ikna olmadıklarını belirtti.

Öğretmen Maya Mhana,"Söylediklerinin tek kelimesine inanmıyorum, sokakta kalmaya devam edeceğiz" derken, adının yayımlanmasını istemeyen bir başkası "Palavra, palavra, palavra. Onca zamandır hükümetteler, gerçekten isteseler her şeyi düzeltebilirlerdi" diye konuştu.

Hal böyleyken, Lübnan'da banka şubelerinin salı günü de kapalı kalacağı açıklandı.

Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasının yanısıra iktidarın tarafsız yargıçlardan oluşan bir konseye devredilerek seçimlere gidilmesini talep ediyor.

17 Ekim'de Whatsapp ve benzeri platformlar aracılığıyla internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen sokakları terk etmedi.

Pakette vergilerin artırılması önerisine karşı haftasonu da sokaklar doldu taştı.

Koalisyonun Hıristiyan ortağı Lübnan Kuvvetleri Partisi, hükümetten çekildi, dört bakanı istifa etti.

Lübnan ordusu, halkın taleplerinin yanında olduğunu belirten bir bildiri yayımladı.