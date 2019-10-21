Yemen'de bu yıl koleradan 913 kişi yaşamını yitirdi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, kolera salgını nedeniyle 2019 başından eylül ayının sonuna kadar 913 kişinin yaşamını yitirdiği, 696 bin 537 kişinin de salgına yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

Şüpheli vakaların yüzde 25,5'ini, 5 yaş altı çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ülkedeki 333 semtin, 305'inde kolera vakasına rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Hudeyde, Lahic, İbb, Zemmar ve başkent Sana'daki sağanak yağışların ardından salgın şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının artabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.