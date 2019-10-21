Rusya: İdlib’deki militanlar barış istemiyor

Bakin, bugünkü basın toplantısında, “Suriye’de, İdlib gerilimi azaltma bölgesinden yerleşim yerlerine yapılan saldırıların karşılaştırmalı analizi, ateşkes ihlallerinde düşüş eğilimi olmadığını ve yasadışı silahlı oluşumların savaş başlatmaya odaklı olduğunu gösteriyor” diye açıkladı.

Bakin, yasadışı oluşumların liderlerini silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrolleri altındaki bölgelerdeki durumun barışçıl yollarla çözüme kavuşturma yoluna seçmeye çağırdı.