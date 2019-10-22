İsrail, BAE'deki judo müsabakalarına katılacak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, 5 sporcudan oluşan İsrailli heyetin 24 Ekim’de BAE’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek judo müsabakalarına katılacağı belirtildi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme sürecine vurgu yapılan haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır hariç resmi herhangi bir Arap ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda taraflar arasında artan yakınlaşma dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da geçen yıl 25 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.