Lübnanlı eylemciler, gürültüden korkan çocuğa 'Baby Shark' şarkısını söyledi: Eve döndüğümüzde gülüyordu

Lübnan'da hükümetin koyduğu yeni vergiler ülke çapında geniş protestolara sahne oldu. Söz konusu protestolarda sosyal medyaya yansıyan ilginç anlardan bir diğeri de dün gece yaşandı.

Protestolar esnasında bölgeden çocuğuyla geçen bir kadın, eylemcilere çocuğunun korktuğunu söyledi.

Protestocular ise, korkan çocuğu sakinleştirmek için ünlü 'Bebek köpek balığı' şarkısını söylediler.

Ülkenin başkenti Beyrut'un güneyindeki Baabda bölgesinden arabasıyla geçen Eliane Jabbour, yaşanan anları şöyle anlattı:

"Onlara 'Bebeğim var, korkuyor, çok gürültü yapmayın' dedim. Spontane bir şekilde şarkıyı söylemeye başladılar. Oğlum o şarkıyı sever, eve döndüğümüzde gülüyordu."

Göstericilerin bebeğe şarkı söylediği görüntüler ise kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı. Jabbour da, eşine yaşadığı olayı anlatmaya fırsat bulamadan eşinin görüntüleri internetten izlediğini söyledi.