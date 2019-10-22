SANA duyurdu: Esad, İdlib'de askerleri ziyaret etti

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Esad, İdlib’in kırsalında bulunan Hubeyt kasabası cephesindeki Suriye Arap Ordusu mensuplarıyla görüştü” ifadelerine yer verildi.

الرئيس #الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية ببلدة #الهبيط في ريف #إدلب.. قبل قليل pic.twitter.com/oh3aa4z2wB — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 22, 2019

Bu ziyaret, Suriye krizi başladığından beri Esad'ın İdlib'e ilk gidişi olma özelliği taşıyor.

​3 milyona yakın kişinin bulunduğu ve Suriye muhalefeti tarafında konrol edilen İdlib vilayetinde 31 Ağustos'tan beri Rusya-Türkiye garantörlüğünde bir ateşkes devam ediyor ancak gerginlik de sürüyor.