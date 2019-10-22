Esad, Kürt güçlerle neden işbirliği yaptığını açıkladı

Esad, "Bu bir siyasi karar değil, anayasal ve vatani bir görev. Eğer bunu yapmasaydık, bu toprakları hak etmezdik" dedi.
Kürtlerin çok uzun süredir Şam yönetimine Suriye'nin kuzeyini korumaya hazır olduklarına dair güvence verdiğini kaydeden Esad, ancak Türkiye'nin sadece birkaç gün içinde bir dizi kenti ele geçirdiğini vurguladı.
Suriye'deki kaos ve terörü sonlandırmanın ana unsurunun İdlib için verilen mücadele olduğunu da söyleyen Esad, "Suriye'nin tüm bölgeleri aynı derecede önemli, ancak askeri duruma bağlı olarak bazı bölgelere öncelik veriliyor" diye ekledi.
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