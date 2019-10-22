Esad, Kürt güçlerle neden işbirliği yaptığını açıkladı

Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez İdlib'e giden Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye sınırına Suriye askerlerinin konuşlandırılmasını yorumladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 'saldırganlığa' başladıktan hemen sonra bölgedeki çeşitli siyasi ve askeri güçlerle irtibata geçtiklerini kaydeden Esad, Türkiye'ye karşı savaşacak her grubu desteklemeye hazır olduklarını açıkladıklarını anlattı.

Esad, "Bu bir siyasi karar değil, anayasal ve vatani bir görev. Eğer bunu yapmasaydık, bu toprakları hak etmezdik" dedi.

Kürtlerin çok uzun süredir Şam yönetimine Suriye'nin kuzeyini korumaya hazır olduklarına dair güvence verdiğini kaydeden Esad, ancak Türkiye'nin sadece birkaç gün içinde bir dizi kenti ele geçirdiğini vurguladı.

Suriye'deki kaos ve terörü sonlandırmanın ana unsurunun İdlib için verilen mücadele olduğunu da söyleyen Esad, "Suriye'nin tüm bölgeleri aynı derecede önemli, ancak askeri duruma bağlı olarak bazı bölgelere öncelik veriliyor" diye ekledi.