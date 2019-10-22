YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşen görüşme sonrası varılan mutabakatın ardından, YPG'ye verilen 120 saatlik çekilme süresi sona erdi. 17 Ekim 2019 tarihinde başlayan süre 22 Ekim saat 22:00 itibariyle sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'lilerin güvenli bölgeden tamamen çekilmemesi durumunda, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'na kaldığı yerden devam edeceğini söylemişti.
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